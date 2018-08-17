video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على خطة مديرية أوقاف دمياط استعدادًا لعيد الأضحى × 10 معلومات

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:12 ص
تعرف على خطة مديرية أوقاف دمياط استعدادًا لعيد الأضحى × 10 معلومات صلاه العيد -ارشيفية
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

اجتمع الشيخ هانى عنتر السباعى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بدمياط بقيادات الدعوة بالمديرية و مديرى الإدارات الفرعية نائباً عن الشيخ محمد  عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف.

 

وناقش الاجتماع إستعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك بتجهيز 64 ساحة خلاء

 

وشملت الخطة البنود التالية :

 

أولا : تكثيف المرور على المساجد لضبط العمل الدعوى ومتابعة حضور الأئمة والعمال بالمساجد

 

ثانيا : متابعة الدروس والقوافل الأسبوعية وتحرير مذكرات لمن يتخلف عن الأداء مع خصم البدل.

 

ثالثا : متابعة المدارس العلمية والمدارس القرآنية وتقديم تقرير شهرى بالأداء لإدارة الدعوة بالمديرية.

 

رابعا : التنبيه على بيع صكوك الأضاحى فى خطبة الجمعه القادمة وذلك بناءا على الفاكس الوارد من وزارة الأوقاف ومتابعة ما تم بيعه حتى اليوم وتوريد المبالغ المحصلة على الحساب بإذن توريد معتمد من المديرية.

 

خامسا : جمع جلود الأضاحى خلال أيام العيد.

 

سادسا : متابعة تجهيز الساحات لصلاة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وأخذ علم خطيب العيد وتوقيعه بالعلم.

 

سابعا : عدم مخالفة خطة الساحات المعتمدة من المديرية فى الأماكن أو خطباء العيد ومن يخالف يتحمل المسؤلية.

 

ثامنا : ضرورة متابعة جميع الزوايا أنها تغلق فى إقامة شعائر الجمعة وتحرير محاضر للزوايا المخالفة لذلك.

 

تاسعا : متابعة مساجد الجمعيات بأداء الدروس والقوافل وخطبة الجمعه بأئمة معتمدين من الأوقاف وعدم السماح لأحد غير مرخص له بصعود المنبر نهائيا.

 

عاشرا : التنبيه بالتعليمات الواردة من الوزارة عن طريق الفاكس الخاصة بشئون القرآن الكريم والمدارس العلمية والقرآنية وغيرها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل أوقاف الأقصر يعتمد 49 ساحة لصلاة العيد.. تعرف عليها

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

مديريه الأوقاف

عيد الأضحى




لا تفوتك
لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة