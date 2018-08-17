تعرف على خطة مديرية أوقاف دمياط استعدادًا لعيد الأضحى × 10 معلومات

اجتمع الشيخ هانى عنتر السباعى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بدمياط بقيادات الدعوة بالمديرية و مديرى الإدارات الفرعية نائباً عن الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف.

وناقش الاجتماع إستعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك بتجهيز 64 ساحة خلاء

وشملت الخطة البنود التالية :

أولا : تكثيف المرور على المساجد لضبط العمل الدعوى ومتابعة حضور الأئمة والعمال بالمساجد

ثانيا : متابعة الدروس والقوافل الأسبوعية وتحرير مذكرات لمن يتخلف عن الأداء مع خصم البدل.

ثالثا : متابعة المدارس العلمية والمدارس القرآنية وتقديم تقرير شهرى بالأداء لإدارة الدعوة بالمديرية.

رابعا : التنبيه على بيع صكوك الأضاحى فى خطبة الجمعه القادمة وذلك بناءا على الفاكس الوارد من وزارة الأوقاف ومتابعة ما تم بيعه حتى اليوم وتوريد المبالغ المحصلة على الحساب بإذن توريد معتمد من المديرية.

خامسا : جمع جلود الأضاحى خلال أيام العيد.

سادسا : متابعة تجهيز الساحات لصلاة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وأخذ علم خطيب العيد وتوقيعه بالعلم.

سابعا : عدم مخالفة خطة الساحات المعتمدة من المديرية فى الأماكن أو خطباء العيد ومن يخالف يتحمل المسؤلية.

ثامنا : ضرورة متابعة جميع الزوايا أنها تغلق فى إقامة شعائر الجمعة وتحرير محاضر للزوايا المخالفة لذلك.

تاسعا : متابعة مساجد الجمعيات بأداء الدروس والقوافل وخطبة الجمعه بأئمة معتمدين من الأوقاف وعدم السماح لأحد غير مرخص له بصعود المنبر نهائيا.

عاشرا : التنبيه بالتعليمات الواردة من الوزارة عن طريق الفاكس الخاصة بشئون القرآن الكريم والمدارس العلمية والقرآنية وغيرها.