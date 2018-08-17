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الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:27 ص
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تعرف على الدعاء الذى يقوله المضحى عند ذبح أضحيته

الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:00 ص
تعرف على الدعاء الذى يقوله المضحى عند ذبح أضحيته الأضحية- أرشيفية
كتب لؤى على
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أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية الدعاء الذى يقوله المضحى عند ذبح أُضْحِيَّته.

واستعان المركز بالحديث الشريف:"عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ -أي خصيَّيْن-، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ» أخرجه أبو داود في سننه والحديث صحيح بشواهده".
 

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