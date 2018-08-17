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الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:33 م
خالد صلاح
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تحرير 1607 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:11 م
تحرير 1607 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة ومباحث المرور حملة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1607 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 486 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و85 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و79 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 17 سيارة و145 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و59 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 49 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 52  رخصة لمخالفة البيئة و 119 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 41 رخصة لمخالفة خط السير و35 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و30 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 17 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 67 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و31 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و28 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و63 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على  10 سيارات متروكة، و66 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 32 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و30 مخالفة مواقف عشوائية، و32 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير 34 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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