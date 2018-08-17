بيع عملة ذهبية تحمل صورة جورج واشنطن مقابل 1.7 مليون دولار

رويترز

قالت دار مزادات أمريكية إن عملة ذهبية تعود للقرن الثامن عشر وتحمل صورة جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، بيعت مقابل 1.7 مليون دولار فى مزاد وسيخصص صافى الإيرادات لأغراض خيرية.

وقالت دار هيرتدج أوكشنز إن العملة الصادرة عام 1792، والتى تحمل صورة نسر على أحد جانبيها وعلى الجانب الآخر وجه جورج واشنطن، لم يجر تداولها قط. ويعتقد أنها قدمت كهدية لواشنطن عند وضع خطط لإنشاء أول دار لسك العملات بعد الثورة الأمريكية.

وقال جيم هالبيرن المؤسس المشارك لدار هيرتدج أوكشنز فى بيان إعلان البيع "يعتقد باحثو العملات أن عملة الرئيس واشنطن، التى تحمل وجهه على الجانب الأمامى وصورة نسر على الجانب الخلفى، قدمت له فى إطار حملة ترويج تهدف للفوز بعقد سك العملة الأمريكية واحتفظ بها واشنطن كتذكار شخصي".

وتأسست دار سك العملات الأمريكية عام 1792 وأصدرت بعد ذلك بعام أول عملات للتداول من النحاس والفضة وحملت صورتى تمثال الحرية من ناحية ونسرا أصلع من الناحية الأخرى.

وتنتمى عملة جورج واشنطن الذهبية لمجموعة مقتنيات يملكها الراحل إريك بى. نيومان الذى اقتناها فى عام 1942.

وتوفى نيومان فى عام 2017 عن عمر 106 أعوام بعدما جمع واحدة من أهم مجموعات العملة فى الولايات المتحدة.