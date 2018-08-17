بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك

القاهرة (أ ش أ)

قدم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الأب هانى باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر -فى تصريح صحفى اليوم الجمعة- إن البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أرسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المتحدث أن نص البرقية جاء كالتالى: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

"وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب.حفظ الله مصر وشعبها".