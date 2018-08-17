اليوم.. سماء مصر تشهد اقتران القمر مع كوكب المشترى

كتب محمد محسوب

تشهد سماء مصر ظاهرة فلكية فريدة، اليوم الجمعة، وهى اقتران القمر مع كوكب المشترى رابع ألمع جسم فى السماء بعد الشمس والقمر والزهرة. ￼ ومن الممكن مشاهدة الظاهرة من أماكن مظلمة خالية من الغيوم بالعين المجردة، حيث من المقرر أن يبتعد المشترى تدريجيا بدءا من غدا عن القمر، و أن الاقتران يحدث أيضا بين القمر والنجوم والكواكب.

وسيظهر المشترى كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التى تعرف باسم " أقمار غاليليو" وهى: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشترى.