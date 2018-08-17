"اليوم السابع" تقتحم الغرف المغلقة للبرلمان وتنشر أسرار وحكايات لأول مرة فى عدد الغد

تحت عنوان "حكايات لأول مرة من الغرف الخاصة للبرلمان" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، السبت، أسرار وحكايات من داخل الغرف المغلقة للبرلمان مثل تهديد مجدى ملك وصلاح حسب الله بالقتل.. وسر انقطاع لميس جابر عن الجلسات.. وغيرها من كواليس مجلس النواب، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

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من هدد مجدى ملك وصلاح حسب الله بالقتل؟.. ولماذا قال علاء عابد لأحمد مرتضى «روح اسأل بابا" ؟ حكايات لأول مرة من الغرف الخاصة للبرلمان.. كواليس الحياة الشخصية لـ"عبدالعال".. وعلاقته الخاصة بـ"ندى" ابنته.. وكاتبه المفضل.. سر انقطاع لميس جابر عن الجلسات.. وقصة هدية من الذهب رفضتها قيادة كبيرة

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