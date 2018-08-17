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النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة فى واقعة ضبط لحوم فاسدة بالسيدة زينب

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:00 ص
النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة فى واقعة ضبط لحوم فاسدة بالسيدة زينب لحوم غير صالحة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار حاتم الخطيب، مفتش الصحة بالقاهرة بإعداد تقرير عن واقعة ضبط كميات من اللحوم والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالسيدة زينب. 

وقررت النيابة العامة حجز صاحب ثلاجة اللحوم لحين ورود تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط ا.د.ط 41 سنة، صاحب ثلاجة لحوم مجمدة، فى السيدة زينب، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهداف الثلاجة بمأمورية بالاشتراك مع أطباء مديرية الطب البيطرى أسفرت عن ضبطه وعثر بداخل الثلاجة على 2.100 طن (مقطعات لحوم ودهون)، وجميعها لحوم مستوردة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .


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لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

مباحث التموين

السيدة زينب

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