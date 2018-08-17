النيابة تطلب التحريات حول نشوب مشاجرة بسبب ركن سيارة ببولاق

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشوب مشاجرة بين صاحب محل ومحامٍ بسبب الخلاف على ركن سيارة أمام المحل ببولاق الدكرور، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين محامى وبين صاحب محل بسبب الخلاف على ركن المحامى لسيارته أمام المحل، وخلال المشاجرة تدخل عدد من أنصار الطرفين وتم إطلاق الأعيرة النارية ما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين.

وألقى رجال المباحث القبض على طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.