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الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:46 م
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النيابة تأمر بدفن جثة الجد ضحية إشعال فتاة الإسكندرية النيران فى جسدها

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:19 م
النيابة تأمر بدفن جثة الجد ضحية إشعال فتاة الإسكندرية النيران فى جسدها جثة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أمرت نيابة محرم بك بالإسكندرية، بدفن جثة شخص مسن أصيب بسكتة قلبية فى حادث اشتعال النيران فى جسد حفيدته ووصول النيران إلى جميع أنحاء الشقة، كما أمرت النيابة باستجواب الفتاة بالمستشفى فور سماح الأطباء بذلك لوجود حروق بمختلف أنحاء الجسم، بسبب وصول مادة السولار إلى جميع أنحاء جسدها وإصابتها بإصابات بالغة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة بالتفصيل وإيفاد النيابة بها .

 

وكانت فتاة بالإسكندرية أقدمت على إشعال النار فى نفسها باستخدام السولار، مما سبب فى احتراق الشقة السكنية، ووفاة جدها الذى تصادف زيارته لأسرتها بالسكتة القلبية.

 

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة محرم بك من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقه بعقار كائن شارع المرسى - منطقة الصبحية دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

 

وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق السابع بالعقار المشار إليه وقيام قاطنة الشقة "ه ع ع" 18 سنة بدون عمل بسكب مادة سريعة الاشتعال " سولار - تصادف تواجده بالشقة" على ملابسها وإشعال النيران بنفسها، مما أدى لإصابتها بحروق من الدرجة الأولى بمختلف أنحاء الجسم على، إثر ذلك أصيب جدها لوالدتها "ع ع ع" 73 سنة بالمعاش مقيم العمرانية - محافظة الجيزة " تصادف زيارته لكريمته "بصدمة عصبية مما أدى لوفاته.

 

ونتج عن ذلك احتراق بعض محتويات صالة الشقة، وتم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف " تم النقل "، وتم نقل المصابه للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج، وبسؤال شقيق المصابة ش ز ع 22 سنة بدون عمل مقيم بذات العنوان أيد ما جاء بالفحص وأضاف بأن شقيقته المذكورة تعانى فى الفترة الأخيرة من حالة نفسية سيئة لرفض والدتها خطبتها لأحد الأشخاص ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة محرم بك وجارى العرض على النيابة.

 


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