النائب أمين مسعود يطالب بتعميم تجربة الأوقاف فى توفير وحدات سكنية للشباب

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بتجربة الأوقاف فى توفير وحدات إسكان للشباب المصرى بأسعار مخفضة.

وقال مسعود فى بيان له، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف نجح فى أن يجعل لوزارته دور ااجتماعيا مهما فى مساندة شباب الأوقاف فى الحصول على وحدة سكنية مشيدا بالمزايا التى أعلنت عنها وزارة الاوقاف فى حصول الشباب على الوحدات السكنية ومنها دعم من صندوق التمويل العقاري للوحدة يبدأ من خمسة آلاف إلى أربعين ألف جنيه إسهامًا من الدولة في تخفيض ثمن الوحدة السكنية ومدة التقسيط تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة وبفائدة تتراوح ما بين 5% إلى 7% فقط في إطار مبادرة البنك المركزي المصري فيما يشبه الحلم وقد يصل القسط التمليكي الشهري إلى 500 جنيه شهريا وهو ما يعد أقل من القيمة الإيجارية الشهرية وهو قسط ثابت لا يزيد ولا يتغير من أول قسط إلى آخر قسط اضافة الى ان شركة التعمير للتمويل العقاري ” الأولى ” لاتتقاضى أي عمولات إضافية وإنما تقوم بدورها في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم الإسكان الاجتماعي وبخاصة للشباب وان هيئة الأوقاف المصرية أحد المساهمين في الشركة بنسبة 10% من أسهمها وممثلة في مجلس إدارتها.

وقال النائب أمين مسعود، أنه يجب دراسة هذه التجربة التى بدأت وزارة الاوقاف فى تطبيقها وانها ستبدأ خلال الأشهر القليلة القادمة فى طرح نحو 2000 وحدة سكنية لتوزيعها على الشباب مؤكدا ان تعميم هذه التجربة على جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى المصرية سوف يكفل توفير الوحدات السكنية باسعار مناسبة فى متناول الشباب المصرى.

ووجه النائب أمين مسعود، التحية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الذى نجح فى أن يجعل لوزارته دورا اجتماعا مهما لخدمة محدودى الدخل وغير القادرين.

وأكد المهندس امين مسعود انه كخبير فى مجال الاسكان والتشييد والبناء فانه لم يسبق ان يتم طرح وحدات سكنية بهذه الشروط والاسعار غير المسبوقة فى تاريخ الاسكان والتشييد والبناء مشيدا ايضا بدور الدولة والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق فى تنفيذ وتشيد الملايين من وحدات الاسكان الاجتماعى وإسكان الشباب وغيرها من الوحدات السكنية التى يتم توفيرها لغير القادرين وبالمجان فى اطار دور الدولة لحماية الطبقات من غير القادرين.