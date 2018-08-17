video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال الفترة من يناير – مايو 2018..

المنتجات العربية تغزو الأسواق المصرية.. 4.9 مليار دولار واردات مصر من "العرب"

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:52 م
المنتجات العربية تغزو الأسواق المصرية.. 4.9 مليار دولار واردات مصر من "العرب" جهاز الإحصاء
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق
بلغ حجم الواردات المصرية من الدول العربية خلال الفترة من يناير – مايو 2018  نحو 4.9 مليار دولار، حيث شكلت هذه القيمة ارتفاعاً مقارنة بواردات مصر من الدول العربية خلال الفترة المماثلة من عام 2017، والتى بلغت بها 4.2 مليار دولار.
 
وبحسب البيانات الرسمية لحجم التجارة الخارجية لمصر مع الدول العربية الصادرة عن جهاز الإحصاء، شكلت واردات مصر من الدول العربية خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، 16.2% من إجمالى الواردات المصرية فى تلك الفترة، والتى بلغت قيمتها الإجمالية 30.8 مليار دولار.
 
احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول فى الدول الموردة لمصر، حيث بلغت قيمة واردات مصر من المنتجات ما يزيد عن 2.1 مليار دولار من إجمالى حجم وارداتها من الدول العربية، تلاها دولة الكويت بواردات لمصر بقيمة 934.7 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من يناير – مايو 2018.
 
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مش كل اللى تقراه تصدقه".. انقراض مهنتى الفلاحة والصيد غير حقيقى..الإحصاء: الزراعة والصيد الأكثر جذبا للعاملين عامى 2017 و2018.. 701 ألف مشتغل جديد فى 3 أشهر.. و"الاستزراع السمكى" و"المليون ونصف فدان" كلمة السر

واردات مصر

الدول العربية

التجارة الخارجية لمصر

اخبار الاقتصاد المصرى

الإحصاء

واردات مصر من الدول العربية




لا تفوتك
روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور

روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور

"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة