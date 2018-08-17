المنتجات العربية تغزو الأسواق المصرية.. 4.9 مليار دولار واردات مصر من "العرب"

كتبت- هبة حسام

بلغ حجم الواردات المصرية من الدول العربية خلال الفترة من يناير – مايو 2018 نحو 4.9 مليار دولار، حيث شكلت هذه القيمة ارتفاعاً مقارنة بواردات مصر من الدول العربية خلال الفترة المماثلة من عام 2017، والتى بلغت بها 4.2 مليار دولار.

وبحسب البيانات الرسمية لحجم التجارة الخارجية لمصر مع الدول العربية الصادرة عن جهاز الإحصاء، شكلت واردات مصر من الدول العربية خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، 16.2% من إجمالى الواردات المصرية فى تلك الفترة، والتى بلغت قيمتها الإجمالية 30.8 مليار دولار.

احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول فى الدول الموردة لمصر، حيث بلغت قيمة واردات مصر من المنتجات ما يزيد عن 2.1 مليار دولار من إجمالى حجم وارداتها من الدول العربية، تلاها دولة الكويت بواردات لمصر بقيمة 934.7 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من يناير – مايو 2018.