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الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:00 م
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القبض على 90 تاجر مخدرات وضبط 122قطعة سلاح فى حملات أمنية بالسويس

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:52 ص
القبض على 90 تاجر مخدرات وضبط 122قطعة سلاح فى حملات أمنية بالسويس مديرية أمن السويس
السويس- سيد نون
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تمكن ضباط مديرية أمن السويس، بإشراف اللواء محمد جاد مدير أمن السويس خلال الـ 30 يوم الماضية، القبض علي 90 من تجار المخدرات، من بينهم تجار مخدرات غاية في الخطورة، وتم ضبط 3 طن من مخدر البانجو، و900 جرام حشيش، و 74553 قرص مخدر ومنشطات جنسية، و 70 جرام هيروين، وجميع القضايا تم ضبط المتهمين متلبسين بحيازة المخدرات بمختلف أنوعها.
 
وأعلنت مديرية امن السويس، أنه خلال فترة الزمنية الـ 30 يوم، قام اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية موسعة ضبط خلالها كميات من الأسلحة النارية، منها 4 أسلحة آلية بذخيرتها، و 6 بندقية خرطوش، و 23 فرد محلي الصنع خرطوش، و 77 براشوط ، بجانب ضبط 122 قطعة سلاح أبيض من مختلف الأنواع التى يستخدمها الخارجين عن القانون، من أجل نشر الفزع بين المواطنين بالمناطق السكنية.
 
كما نجحت مباحث تموين السويس، من توجيه عدد من الضربات الي المتاجرين بقوت المواطنين، من خلال القضايا التموينية، وتم تحرير 123 قضية تموين من بينها ضبط مخازن للسكر يستخدمها التجار المخالفين في تخزين البضائع مجهولة المصدر، ومن بينها الغير صالح للاستخدام الأدمي، بجانب ضبط مصانع لتصنيع الصابون السائل مجهولة المصدر، والغير مطابقة للمواصفات الصحية، وتم القبض علي تجار السوق السوداء، مشددا أن الحملات التموينية المكثفة ستستمر ولن تتوقف.
 
كما نجحت مباحث التموين، في ضبط 400 كيلو من اللحوم والاسماك الغير صالحة للاستهلاك الادمي، داخل عدد من المطاعم ومحلات بيع الأطعمة بالمحافظة.
 
كما تمكن ضباط مديرية أمن السويس، من ضبط هاربين من أحكام من بينهم 6879 هاربا من أحكام بالحبس، و77 حكما جنائيا، و2610 غرامة، و768 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 12 قضية أموال عامة، وثلاث قضايا مصنفات، كما تم القبض علي العديد من المسجلين خطر شديدي الخطورة، وضبط تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة شنط السيدات، وسرقة السيارات وسرقة المواطنين، و وصل عدد المتهمين في قضايا السرقة المضبوطين 34 متهم.
 
كما تمكنت إدارة مرور السويس، من ضبط 99 دراجة نارية غير مرخصة، وتحرير 10320 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 22 شخص يقودون تأثير المواد المخدرة من بينهم قائدي سيارات نقل، وسيارات بطرق العين السخنة وطريق القطامية وطريق السويس – القاهرة.
 
كما ألقى رجال المرور، القبض علي 12 شخصا يقودون السيارات بدون الحصول علي تراخيص قيادة مرورية، وتم ضبط المتهمين الذين تم عرضهم علي النيابة العامة داخل شوارع المدينة، ومن بينهم اثنين من المتهمين كانوا يقودون سيارات ميكروباص بخطوط سير سيارات.
 
كما ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية امن السويس، القبض علي 11 شخصا متهمين في قضايا الاستيلاء والاحتيال علي المواطنين والتزوير بالمحافظة، وتم تحرير محاضر للمتهمين، وعرضهم علي النيابة العامة بالسويس، ومن بينهم متهم تخصص في تزوير اختام الجهات الحكومية.
 
 
 

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