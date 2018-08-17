القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء، بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث المحافظة، يفيد ضبط كلا من المتهم "محمد.م.أ"28 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مقطع موز" والمتهم "احمد.ص.أ"33 عاما عاطل ومقيم منشية الشهداء بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "عاطف.ج.ع"22 عاما عاطل بحوزته سلاح ابض"مطواه" والمتهم "محمد.ال.ع"21 عاما عاطل ومقيم مدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "محمد.ع.م"17 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح ابيض"سكين".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.