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القبض على عاطلين لاتهامهما بترويج الحشيش فى العجوزة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:04 م
القبض على عاطلين لاتهامهما بترويج الحشيش فى العجوزة مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عاطلين، لاتهامهما بترويج المواد المخدرة على عملائهما بالعجوزة، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة.

توصلت تحريات ضباط مباحث الجيزة إلى تورط "كريم.م" و"محمد.س" عاطلين، فى الاتجار بالمواد المخدرة بالعجوزة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، ومعاونيه النقيبان أحمد فاروق وأحمد عادل من ضبط المتهمين، وبحوزتهما 55 جرام من مخدر الحشيش، و20 قرصا مخدرا.

واعترف المتهمون بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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