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القبض على صاحب منخل وسائقين قبل بيع 7 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء بحلوان

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:26 م
القبض على صاحب منخل وسائقين قبل بيع 7 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء بحلوان المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من القبض على كل من " سعيد ف م" 24 سنة، صاحب منخل دقيق، و"محمد ح ف" 18 سنة، سائق، و"سيد ر ع" 33 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخر هم " سلاح بدون ترخيص " والمحكوم عليه فى قضية " جنحه مباشرة " والمقضى فيها بالحبس سنتين.

 

وأكدت التحريات قيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصا للمخابز البلدية بقصد إعادة نخله وتعبئته فى أجولة مدون عليها دقيق فاخر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وباستهدافهم بمأمورية بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث التموين أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 7 أطنان دقيق بلدى مدعم استخراج 82%، 2.650 طن دقيق منخول، 2.500 طن نخالة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إعادة نخل الدقيق المدعم وتعبئته فى أجولة مدون عليها دقيق فاخر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

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