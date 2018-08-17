القبض على شخص لتهديدات بوجود قنابل على طائرات بتشيلى

رويترز

ألقت وحدة متخصصة فى مكافحة الجريمة المنظمة تابعه للشرطة فى تشيلى، القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عاما، فى مدينة أنتوفجاستا فى شمال تشيلى، بعد تهديدات بوجود قنابل تسببت فى هبوط تسع طائرات ركاب اضطراريا فى تشيلى وبيرو والأرجنتين أمس الخميس.

وقال دييجو روخاس، المتحدث باسم الشرطة، فى تصريحات للإذاعة المحلية، اليوم الجمعة، إن الشرطة تمكنت من تعقب المكالمات الهاتفية التى أجريت للتحذير من وجود متفجرات على طائرات مختلفة.

ولم تعلن الشرطة اسم الرجل الذى سيمثل أمام محكمة فى سانتياجو عصر اليوم الجمعة، بتهمة إطلاق تهديدات بوجود متفجرات بالمخالفة لقانون الأمن الوطنى.

وتضررمئات الركاب الذين هبطت طائراتهم بسبب التهديدات فى عدد من مطارات المنطقة.