القبض على شخص أسس شركة وهمية للنصب فى الفيوم وقنا

كتب محمودعبد الراضى - دينا الحسينى

ألقت لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تخصيص قطع أراضى استصلاح زراعى لهم بموجب عقود بيع وهمية.

كانت معلومات قد وردت للإدارة تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحية نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص قام بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تخصيص قطع أراضى استصلاح زراعى لهم بمحافظتى الفيوم وقنا بموجب عقود بيع وهمية .

ومن خلال جمع المعلومات أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط "عمرو.ع.ع" مواليد 1968 حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، كما قام بإنشاء شركة وهمية للتنمية الزراعية واستصلاح أراضى كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، وأعلن عن طريق بعض الصحف والقنوات الفضائية عن تخصيص قطع أراض لشباب الخريجين وصغار الفلاحين بمحافظات الفيوم، قنا، سوهاج.

وتمكن من خلال ذلك من الاحتيال على العديد من المواطنين، وقام بتحرير عقود بيع وهمية لضحاياه والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه بدائرة قسم شرطة الهرم وعثر بمقر الشركة على عقود بيع نهائية منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وخطابات منسوبة لجهات حكومية وتوكيلات منسوب صدورها لمكتب توثيق المنشأة بسوهاج وحكم منسوب لمحكمة جنح الأهرام ممهور ببصمه خاتم شعار الدولة المقلد .

وبفحص المستندات المضبوطة فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة تزويراً كلياً باستخدام طابعة كمبيوتر.. وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وأمكن الاستدلال على 10 أشخاص من ضحاياه، وبسؤالهم قرروا قيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مختلفة بإجمالى مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .