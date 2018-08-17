القبض على ربة منزل لاتهامها بالاتجار فى المخدرات بطوخ

ألقت مباحث مركز طوخ بالقليوبية القبض على ربة منزل، بينما فر زوجها هاربا لقيامهما بالاتجار فى المخدرات، وبحوزتها كمية من المواد والأقراص المخدرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية معلومات من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، تفيد قيام عاطل وزوجته بالاتجار فى المخدرات ويتخذان من منزلهما بإحدى قرى طوخ وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق مدير المباحث وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين هما "م.ص.ع" 35 سنة عاطل، وزوجته "س.ب" 28 سنة ربة منزل، يمارسان نشاطا إجراميا فى الاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة بين الشباب والمدمنين.

توجهت قوة من المباحث إلى منزل المتهمين فأسرع المتهم الأول بالهرب تاركا زوجته، وألقى القبض عليها وبحوزتها كمية من الحشيش والأقراص المخدرة "ترامادول" ومبلغ مالى، وبمواجهتها اعترفت بقيامها وزوجها الهارب بالاتجار فى المخدرات، وتكثف قوات الأمن جهودها للقبض على المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق.