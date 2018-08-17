video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على ربة منزل لاتهامها بالاتجار فى المخدرات بطوخ

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:43 م
القبض على ربة منزل لاتهامها بالاتجار فى المخدرات بطوخ اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

ألقت مباحث مركز طوخ بالقليوبية القبض على ربة منزل، بينما فر زوجها هاربا لقيامهما بالاتجار فى المخدرات، وبحوزتها كمية من المواد والأقراص المخدرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية معلومات من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، تفيد قيام عاطل وزوجته بالاتجار فى المخدرات ويتخذان من منزلهما بإحدى قرى طوخ وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق مدير المباحث وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين هما "م.ص.ع" 35 سنة عاطل، وزوجته "س.ب" 28 سنة ربة منزل، يمارسان نشاطا إجراميا فى الاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة بين الشباب والمدمنين.

توجهت قوة من المباحث إلى منزل المتهمين فأسرع المتهم الأول بالهرب تاركا زوجته، وألقى القبض عليها وبحوزتها كمية من الحشيش والأقراص المخدرة "ترامادول" ومبلغ مالى، وبمواجهتها اعترفت بقيامها وزوجها الهارب بالاتجار فى المخدرات، وتكثف قوات الأمن جهودها للقبض على المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 2 طن لحوم وأسماك فاسدة بشبرا الخيمة قبل بيعها بالأسواق

اخبار القليوبية

اخبار مصر

امن القليوبية

مباحث القليوبية

مركز طوخ




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة