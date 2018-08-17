الشرطة الأمريكية تصعق سيدة 87 عاما لحملها سكينا لقطف الزهور بولاية جورجيا

أ ف ب

برر مسؤول فى الشرطة الأمريكية استخدام مسدس الصعق الكهربائى "تيزر" ضدّ امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً كانت تقطف نبتة الهندباء قرب منزلها فى ولاية جورجيا.

وأكد قائد شرطة شاتسورث جوش إتيريدج "اتبعنا الإجراءات السارية" مشيرا إلى أن المرأة المسنّة التى أصيبت بجروح كانت تحمل سكيناً.

وتعود وقائع الحادثة إلى الجمعة الماضى عندما أصيبت مارتا البشارة التى لا تتكلم اللغة الإنجليزية، بصدرها فى درب ريفى تقطف فيه عادة الهندباء مستخدمة السكين.

وبعد أن وقعت أرضاً، كبّل عناصر الشرطة يديها.

ونقلت شبكة التلفزيون الأميركية "ان بى سي" تصريح حفيدتها مرتا دون التى قالت إن جدتها شعرت أنها "تعرضت لإطلاق نار". وأضافت "لم يحدّثها أحد عن مسدسات الصعق الكهربائى ولا عن التيزر، لم تكن تعرف ما هو".

وأكدت الشرطة المحلية أن السيدة البالغة من العمر 87 عاماً كان يمكن أن تشكّل خطراً وأن استخدام التيزر مبرّر فى هذه الحالة. وأوضح إتيريدج "بدأنا بمحاولة التواصل معها، عبر الطلب إليها طبعاً بوضع السكين" أرضاً.

وتابع "لم تفهم ما قلنا لها أو أنها تعانى من مشكلة عقلية" مشيرا إلى أن أحد عناصر الشرطة استخدم حينئذ مسدسه. وقال "أمامكم شخص يمشى باتجاهكم حاملاً سكين، تأمرونه بالتوقف (...) (عنصر من الشرطة) يستخدم التايزر بدلاً من القوة القاتلة".