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الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:51 م
خالد صلاح
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السعودية تقدم مساعدات إغاثية عاجلة لأهالى محافظة حجة اليمنية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:23 م
السعودية تقدم مساعدات إغاثية عاجلة لأهالى محافظة حجة اليمنية اليمن
أ ش أ
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أوصل تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، مساعدات إغاثية عاجلة مقدمة من المملكة العربية السعودية إلى مديرية حيران فى محافظة حجة اليمنية.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر يمنية قولها: "إن المواد الإغاثية التى وزعت على المواطنين شملت 1150 سلة إغاثية، و1400 كيس أرز، و400 خيمة، بالإضافة إلى 200 خزان مياه بسعة ألفى لتر".

وتأتى هذه المساعدات جراء ما لحق بالمواطنين فى حيران، من تدمير الحوثيين لمنازلهم وطردهم منها.

وكانت قوات الجيش اليمنى قد أحكمت قبضتها -أمس - على مديرية حيران ومثلث (عاهم)، بدعم من التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن.

يذكرأن، قدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد النازحين فى مدينة الحديدة اليمنية، قبل شهرين، بنحو 336 ألفا و846 شخصا.

وقالت المنظمة  فى تقرير اليوم الجمعة إن الأزمة الإنسانية فى اليمن هى الأسوأ فى العالم، لاسيما بعد نزوح ما يقرب من نصف سكان مدينة الحديدة، البالغ عددهم حوالى 600 ألف نسمة، وذلك وفقا لآخر استطلاعات المنظمة الدولية.

وأضافت المنظمة أنه خلال الفترة ما بين 29 يوليو و7 أغسطس سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة زيادة فى عدد النازحين فى الحديدة بلغت 1393 أسرة، وهو ما يقدر بحوالى 6636 شخصا، حيث أجبر هؤلاء على مغادرة أماكن إقامتهم المعتادة فى الحديدة، لافتة إلى أن العدد الإجمالى للأسر النازحة هناك ارتفع إلى 57 ألفا و534 أسرة، وذلك منذ أوائل يونيو الماضى.

وأوضحت منظمة الهجرة أن الشركاء الإنسانيين يقدرون بأن أكثر من 20 مليون يمنى هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

 


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