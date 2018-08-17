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الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:59 م
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الرئيس الأفغانى يوجه ببحث المؤامرات المحيطة بالهجوم على "غازنى"

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:14 م
الرئيس الأفغانى يوجه ببحث المؤامرات المحيطة بالهجوم على "غازنى" الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبدالغنى
كابول (أ ش أ)
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أصدر الرئيس الأفغانى محمد أشرف غنى تعليماته إلى السلطات المختصة، ومسؤولى الأمن، لمراجعة المؤامرات المحيطة بالهجوم على مدينة غازنى.

وأشاد الرئيس الأفغانى - فى بيان لمكتبه وفقا لوكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- بشجاعة القوات المسلحة الأفغانية أثناء الرد على الهجوم على مدينة غازنى، مؤكدا ضرورة وجود مزيد من التنسيق بين المؤسسات الأمنية والدفاعية.

كما أصدر تعليماته إلى المسؤولين الأمنيين باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تأهيل الشرطة فى "غازنى"، وزيادة عدد مراكز الشرطة لتعزيز أمن المدينة.

بدوره، أكد رئيس أركان وزارة الدفاع الأفغانية الجنرال شريف يافتالى أن عمليات التطهير تجرى بصورة طبيعية وأن الوضع الأمنى ​​فى المدينة عاد إلى حالته.. وتم إنشاء أحزمة أمنية جديدة.

يُذكر أن طالبان شنت هجوما متعددا على المدنية الاستراتيجية، وقامت بالسيطرة على أجزاء منها، فيما لم يغادر مسلحو الحركة المدينة سوى بعد 5 أيام من القتال.

 


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