الداخلية توافق على إلتماس 12نزيل بسجن القناطر زيارة ذويهم من النزيلات

وافق قطاع السجون على إلتماسات 12 نزيل من نزلاء السجون، بزيارة ذويهم من النزيلات بسجن القناطر للرجال.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستمرار دعم سياسة الوزاره فى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعاده تأهيل النزلاء لإنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى للنزلاء داخل محبسهم.

وفى إطار حرص القطاع على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون والحرص على الاستقرار النفسى، والاجتماعى، لكافة النزلاء داخل محبسهم تمهيداً لعودتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين عقب انتهاء مدة عقوبتهم.