video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية توافق على إلتماس 12نزيل بسجن القناطر زيارة ذويهم من النزيلات

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:14 م
الداخلية توافق على إلتماس 12نزيل بسجن القناطر زيارة ذويهم من النزيلات زيارة السجناء لذويهم
كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
إضافة تعليق
وافق قطاع السجون على إلتماسات 12 نزيل من نزلاء السجون، بزيارة ذويهم من النزيلات بسجن القناطر للرجال.
 
جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستمرار دعم سياسة الوزاره فى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعاده تأهيل النزلاء لإنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى للنزلاء داخل محبسهم.
 
وفى إطار حرص القطاع على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون والحرص على الاستقرار النفسى، والاجتماعى، لكافة النزلاء داخل محبسهم تمهيداً لعودتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين عقب انتهاء مدة عقوبتهم. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطاع مصلحة السجون يقيم ندوات دينية وتثقيفية للنزلاء بالمرج والمنصورة.. صور

مصلحة السجون توافق على التماسات 18 نزيلا لزيارة ذويهم من النزيلات

صور.. الداخلية ترسم البسمة على وجوه السجناء.. تركيب أطراف صناعية لمبتورى القدم واليد.. مصلحة السجون: خطة لاستهداف كافة النزلاء ممن يعانون البتر.. سجين: بمشى على رجلى بشكل طبيعى.. وآخر: رجعت أصافح الناس بأيدى

قطاع السجون

زياره المساجين

التماس سجين

حقوق الانسان

حوادث اليوم




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة