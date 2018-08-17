الداخلية العراقية تعثر على قاذفة صواريخ وقنابل يدوية ببغداد

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال مطلوب للقضاء فى قضايا قتل، والعثور على قاذفة مع صواريخها وقنابل يدوية فى المكان الذى كان يتواجد فيه فى العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه خلال عملية أمنية تمكنت قوات من استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد من القبض على متهم فى محافظة بغداد مطلوب عن قضايا قتل"، مضيفا أنه أثناء تفتيش المكان الذى يتواجد فيه المتهم تم العثور على قاذفة "RBG7" مع صواريخها وقنابل يدوية، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية وأحيل إلى جهة الطلب".

وفى سياق متصل، أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، بمقتل مدنى جراء هجوم مسلح غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة تجاه مدنى بالقرب من منزله بمنطقة الزيدان التابعة لقضاء أبو غريب؛ ما أسفر عن مقتله فى الحال.

وأضاف المصدر - الذى طلب عدم الكشف عن اسمه - أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي.