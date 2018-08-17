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الحريرى يبحث مع السفيرة الأمريكية العلاقات الثنائية بين البلدين

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:16 م
الحريرى يبحث مع السفيرة الأمريكية العلاقات الثنائية بين البلدين رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
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أجرى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، اليوم الجمعة، مباحثات مع السفيرة الأمريكية لدى بيروت أليزابيث ريتشارد، استعرض خلالها الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.

من ناحية أخرى، استقبل الحريرى وفدًا من المجلس اللبنانى للسيدات القياديات برئاسة رئيسة المجلس مديحة رسلان وحضور مستشارة الرئيس الحريرى لشئون المرأة عبير شبارو.

وقالت رسلان - عقب الاجتماع - : "أردنا أن نزور رئيس الوزراء الحريرى اليوم لنحثه على تشكيل الحكومة سريعًا؛ لأن الوضع الاقتصادى يزيد صعوبة أكثر فأكثر، ولم يعد يحتمل الانتظار".

وأضافت: "نريد أن تتشكل هذه الحكومة برئاسته لكى تسير كل الأمور فى البلد، وتكون الأولوية فى المرحلة الجديدة للاقتصاد، ونتمكن من الخروج من الوضع الراهن، ونحن من جهتنا، على استعداد للعمل والتعاون على كافة الأصعدة، لكن المهم أن تعود العجلة الاقتصادية إلى الدوران".

 


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