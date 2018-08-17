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الجيش اليمنى يسيطر على عدة جبال استراتيجية فى الجوف

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:50 م
الجيش اليمنى يسيطر على عدة جبال استراتيجية فى الجوف الجيش اليمنى
صنعاء (أ ش أ)
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تمكن الجيش اليمنى بدعم من التحالف العربى فى محافظة الجوف من السيطرة على عدة جبال استراتيجية واقعة فى وادى سلبة.

وأكد المتحدث الرسمى باسم اللواء الأول حرس حدود، المقدم فيصل العفراء - لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الجمعة - أن اللواء الأول حرس حدود نفذ هجومًا على أهم مواقع الحوثيين فى وادى سلبة، وتمكن من السيطرة على جبال قشعان والجلة وميفعة والمنقلة ومشاقل.

وأشار العفراء إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات وفر العشرات منهم، تاركين خلفهم عددًا من القناصات وقذائف من نوع (آر بى جى).

 


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