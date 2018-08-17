"التنظيم والإدارة" بدمياط يعلن تثبيت 335 بمختلف الدرجات والوظائف

وافق الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدمياط على تثبيت 335 من العاملين المؤقتين بمديرية الصحة بالمحافظة بعد انتظارهم التثبيت لمدة 16 عاما وذلك بعد المذكرة التى اعتمدها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، والتى أعدها محمد على العباسى مدير التنظيم بمديرية التنظيم والإدارة بدمياط بأحقية هؤلاء فى التثبيت بعد انتظارهم أكثر من 16 عاما.