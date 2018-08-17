"التعليم العالى": منح مقدمة من حكومة البرازيل لعام 2019

كتب وائل ربيعى

استعرض د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من د.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول المنح المقدمة من حكومة البرازيل للعام 2019.



وأشار التقرير إلى أن هذه المنح تأتي في إطار برنامج تبادل الطلاب Exchange Program for Undergraduate Students 2019 (PEC-2019)، والذى يتضمن توفير منح دراسية للطلاب لمواصلة دراساتهم الجامعية في مؤسسات التعليم العالي البرازيلية.



وأضاف التقرير أن آخر موعد للتقدم هو 31 أغسطس الجارى، على أن تسلم المستندات المطلوبة لسفارة البرازيل بالقاهرة، ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع للموقع الآتى:



http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECG.php



يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.



