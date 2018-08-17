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الإمارات تؤكد اتباعها نهجاً شاملاً لمحاربة الإرهاب

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:00 ص
الإمارات تؤكد اتباعها نهجاً شاملاً لمحاربة الإرهاب عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات
أبوظبى /أ ش أ/
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أكدت دولة الامارات العربية المتحدة التزامها بمكافحة الارهاب، وقالت انها تتخذ موقفاً حازماً وحاسماً لا لبس فيه أو تردد من الإرهاب؛ فهى تدينه بشدة وترفض أى تسامح أو تهاون أو تعاطف أو لين معه ؛ ولهذا لا تتوانى عن إعلان موقفها بسرعة وبكل وضوح من أى عمل إرهابى أينما كان.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الاماراتية ، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الاماراتية، الى أن دولة الامارات أدانت التفجير الانتحارى الذى استهدف أكاديمية تعليمية غرب العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى وقوع عشرات الضحايا الأبرياء ، وأدانت الهجوم الذى وقع على مقربة من البرلمان البريطاني.

وجددت موقف الامارات الرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقالت " إنه وكما تدين الإمارات الإرهاب وترفضه بشكل قاطع وتتخذ منه موقفاً حاسماً ، فهى تحاربه بلا هوادة، وقد قدمت وما زالت تقدم التضحيات فى سبيل تخليص العالم من شروره؛ وهى أيضاً ما فتئت تدعو إلى مواقف دولية أكثر حزماً، وإلى ضرورة تبنى استراتيجية شاملة للقضاء على هذه الظاهرة من جذورها، وهذا ما تتأكد الحاجة الماسة إليه يوماً بعد يوم، فقد بات الإرهاب أكبر آفة تواجه المجتمع الإنسانى بأسره ؛ فلا يكاد يمر يوم لا تحدث فيها عمليات إرهابية ليس فى الدول أو المناطق التى تشهد نزاعات أو حالات من عدم الاستقرار أو الاضطراب السياسى أو الاقتصادى فقط، وإنما أيضاً فى الدول الآمنة، وحتى تلك التى تتمتع بمستويات معيشة عالية وتتوافر فيها فرص عمل وبيئات حرة، وهذا يفاقم من الخطر ويجعل الجميع دون استثناء عرضة للتهديد، فلم يسلم من هجمات الإرهابيين حتى المساجد والمدارس والجامعات؛ فكل شيء لدى هؤلاء المارقين مستهدف؛ حتى ولو كان عابر طريق".

وأضافت " لقد تجاوز الإرهاب كل الحدود والمحرمات ، وكل القيم والمعتقدات ؛ ومن هنا فإن هذه الظاهرة تتطلب دائماً وأبداً موقفاً حازماً، لا لبس فيه ولا مواربة؛ فالإرهاب أمر لا يمكن التسامح معه مطلقاً ، والإمارات لا تتوانى عن المشاركة بفاعلية فى أى جهد إقليمى أو دولى من أجل محاربة التنظيمات الإرهابية، وما تقوم به فى اليمن خير شاهد على جهودها الدؤوبة فى محاربة الإرهاب الدولي، فقد نجحت فى كسر شوكة تنظيم القاعدة، وهى ملتزمة بمواصلة محاربته وغيره من التنظيمات الإرهابية حتى تتم تنقية المنطقة والعالم من هذا الفيروس القاتل".

وأشارت إلى أن دولة الإمارات دعت أيضاً إلى تكاتف الجهود الدولية لضمان اجتثاث هذه الآفة التى تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها ، فقد تشعبت هذه الظاهرة وانتشر خطرها بشكل غير مسبوق؛ ولا يمكن لأى دولة أو تحالف أو تجمع إقليمى أو دولى وحده أن يحقق الانتصار الحاسم عليها؛ ومن هنا فإن الحاجة ماسة إلى تبنى استراتيجيات دولية شاملة تشارك فيها كل الدول دون استثناء لمكافحة هذا الخطر وإنهائه.

 


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محاربة الإرهاب




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