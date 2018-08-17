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الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:41 ص
خالد صلاح
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الإكوادور تلزم جميع الأجانب بحيازة جواز سفر عند دخولهم البلاد

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:00 ص
الإكوادور تلزم جميع الأجانب بحيازة جواز سفر عند دخولهم البلاد شرطة الإكوادور
كيتو أ ش أ
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أعلنت السلطات فى الإكوادور، الخميس، أنه سيتوجب على كل الأجانب الذين يدخلون البلاد حيازة جواز سفر بدءاً من السبت القادم، وذلك فى محاولة منها للحد من الأعداد المتزايدة من المهاجرين الفنزويليين الفارين من بلادهم.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية عن وزير الداخلية الإكوادورى ماورو توسكانينى القول "بدءاً من السبت القادم، ستطالب الحكومة أى شخص يدخل الإكوادور بأن يقدم جواز سفره".

وأضافت القناة أن توسكانينى لم يحدد بدقة ما إذا كان هذا الإجراء الهدف منه مواجهة هجرة الفنزويليين من عدمه، مشيرة إلى أنه قال فى هذا الصدد إن الإكوادور تريد من فنزويلا بذل المزيد من الجهود حتى لا يضطر مواطنوها إلى ترك بلادهم.

ولم تتطرق وزارة الداخلية الإكوادورية للمزيد من التفاصيل حول ذلك، جدير بالذكر أن الدول الأعضاء فى مجموعة دول الأنديز، والتى تشتمل على فنزويلا والإكوادور، يتمتعون باتفاقية مشتركة تسمح لجميع مواطنيهم بعبور الحدود بين الدول الأعضاء فى هذه المجموعة بدون جواز سفر، فقط عن طريق بطاقات الهوية.

 


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