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الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:41 ص
خالد صلاح
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الإعصار "رومبيا" يصل اليابسة فى مدينة شنغهاى الصينية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:00 ص
الإعصار "رومبيا" يصل اليابسة فى مدينة شنغهاى الصينية اعصار _ صورة أرشيفية
شنغهاى (رويترز)
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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الإعصار رومبيا وصل إلى اليابسة فى مدينة شنغهاى، المركز المالى للصين، فى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة مصحوبا بريح شديدة وأمطار.

وقالت الوكالة إن شنغهاى أجلت 53 ألف شخص استعدادا للإعصار، وأفادت الوكالة بأن العاصفة، وهى الإعصار الثامن عشر الذى يضرب الصين هذا العام، بلغت اليابسة قبل قليل من الرابعة صباحا بتوقيت الصين. وتوقعت أن يضعف الإعصار تدريجيا مع تحركه نحو الداخل فى اتجاه الشمال الشرقي.

والصيف هو موسم الأعاصير فى الصين، غير أن عدد الضحايا تراجع بشدة فى السنوات القليلة الماضية نتيجة التخطيط المبكر من جانب الحكومة الصينية وما تنفذه من عمليات إجلاء مبكر من مناطق الخطر المحتملة.

 

 


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