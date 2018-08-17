الأردنيون يقيمون صلاة الغائب على أرواح شهداء الفحيص والسلط

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أقيمت فى مساجد الأردن بعد صلاة الجمعة اليوم، صلاة الغائب على أرواح شهداء المملكة، الذين ارتقوا فى العملية الإرهابية فى الفحيص والسلط.

وكانت وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية دعت إلى صلاة الغائب على أرواح الشهداء من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية.

وركز خطباء المساجد فى خطبة الجمعة على تحريم دم المسلم على المسلم وماله وعرضه كحرمة يوم عرفة فى الشهر الحرام فى البلد الحرام، وأكدوا أن ما قام به خوارج هذا العصر يدخل فى باب التحريم المطلق، مشددين على أن من يساعد مسلما على قتل مسلم ولو بشطر كلمة تبوأ مقعده من النار كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التعاطف مع القتلة والمجرمين ولو بالباطن والسر يعد معصية كبيرة وإثم كبير.