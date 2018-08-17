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اكتمال وفود الحج السياحى بمكة المكرمة استعدادا للمناسك.. وبدء العودة 26 أغسطس

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:30 ص
اكتمال وفود الحج السياحى بمكة المكرمة استعدادا للمناسك.. وبدء العودة 26 أغسطس موسم الحج
كتبت آمال رسلان
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اكتمل اليوم الجمعة وصول كافة وفود الحج السياحى، والبالغ عددهم 36 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة، بعد أن وصلت مساء الخميس آخر رحلات الطيران، حيث يتواجد حاليًا 23 ألفًا و410 حجاج بمكة المكرمة، فى حين يتم تفويج باقى الحجاج المتواجدين بالمدينة المنورة، استعدادًا لمناسك الحج بالمشاعر المقدسة.

 

وزار 9 آلاف حاج المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج، على أن يزور 27 ألفا المدينة بعد أداء المناسك من إجمالى 36 ألف حاج، على أن تبدأ عودة الحجاج فى 26 أغسطس الجارى.

 

وقال مجدى شلبى، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة رئيس بعثة الحج، إن عملية تفويج الحجاج من المدينة المنورة لمكة المكرمة تمت على 6 مراحل، مشيرًا إلى أن البعثة النوعية تقوم بتسجيل ضيوف الرحمن الذين يصلون إليها، وكذلك المرور على مقر السكن والتأكد من مطابقتها للضوابط.

 

وحذر رئيس البعثة الشركات من أى محاولات لمخالفة ضوابط الحج، مشيرًا إلى حظر ومنع التسكين فى (صالات المرور)، لافتًا إلى أن عقوبة الشركات المخالفة تتم وفقًا لحالة الضرر التى يتعرض لها ضيوف الرحمن، ويتم إقرار العقوبة وفقًا للقانون واللائحة والتى قد تصل إلى حد إيقاف الترخيص.


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