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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:13 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

1
 

السيسى يهنئ أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى

2

 

الداخلية تضخ 1250 طن لحوم بلدى بمنافذ "أمان"بسعر 90 جنيها للكيلو وتطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

 

3
 

التعليم تعلن إنهاء الدراسة فى الصفوف الأولى بعد 3 أسابيع من باقى المراحل.. وانتهاء فترة تظلمات طلاب الثانوية العامة بامتحانات الدور الأول

 

4
 

السلطات المصرية تعلن إغلاق معبر رفح يومى الجمعة والسبت

 

5
 

غادة والى: 1.1 مليار جنيه قيمة دعم تكافل وكرامة فى شهر أغسطس

 

6
 

"مصر للطيران" تنقل 68 ألف حاج بزيادة 6 آلاف عن السعة المطروحة خلال الموسم

 

7
 

صور.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بمرسى علم

 

8

 

المخابرات التركية تتدخل للإفراج عن هشام عبد الله والحفاظ على عملائها بالمنطقة

 

9
 

شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

10

 

أجيرى يطلب جولة أوربية لمتابعة المحترفين بعد مباراة النيجر.. وأولمبياكوس اليوناني يعلن ضم أحمد حسن كوكا

 


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