اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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السيسى يهنئ أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى

الداخلية تضخ 1250 طن لحوم بلدى بمنافذ "أمان"بسعر 90 جنيها للكيلو وتطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة





التعليم تعلن إنهاء الدراسة فى الصفوف الأولى بعد 3 أسابيع من باقى المراحل.. وانتهاء فترة تظلمات طلاب الثانوية العامة بامتحانات الدور الأول





السلطات المصرية تعلن إغلاق معبر رفح يومى الجمعة والسبت





غادة والى: 1.1 مليار جنيه قيمة دعم تكافل وكرامة فى شهر أغسطس





"مصر للطيران" تنقل 68 ألف حاج بزيادة 6 آلاف عن السعة المطروحة خلال الموسم





صور.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بمرسى علم

المخابرات التركية تتدخل للإفراج عن هشام عبد الله والحفاظ على عملائها بالمنطقة





شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

أجيرى يطلب جولة أوربية لمتابعة المحترفين بعد مباراة النيجر.. وأولمبياكوس اليوناني يعلن ضم أحمد حسن كوكا