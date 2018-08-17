استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 591 جنيها للجرام

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بنفس مستويات أسعار أمس الخميس، ليبلغ سعر عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر 591 جنيهاً.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:عيار 18: 506 جنيهات
عيار 21: 591 جنيها
عيار 24: 675 جنيها
الجنيه الذهب: 4728 جنيها
الأوقية: 1177 دولارا
وتراجع سعر أوقية الذهب فى التعاملات الفورية أمس الخميس 16 أغسطس 2018 بما قيمته 6 دولارات الأمر الذى انعكس على سوق الصاغة فى مصر وتراجع الأسعار.
ويشهد سوق الصاغة حالة من الانتعاش خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بالتزامن مع الانخفاض الحاد فى سعر الذهب، وذلك فى ظل ارتفاع وقوة الدولار عالميا الأمر الذى أثر على المعدن النفيس سلبا وأدى إلى حدوث انخفاضات متتالية له.
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