video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 591 جنيها للجرام

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:25 م
استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 591 جنيها للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بنفس مستويات أسعار أمس الخميس، ليبلغ سعر عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر 591 جنيهاً.
 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 506 جنيهات
عيار 21: 591 جنيها
عيار 24: 675 جنيها
الجنيه الذهب: 4728 جنيها
الأوقية: 1177 دولارا
 
وتراجع سعر أوقية الذهب فى التعاملات الفورية أمس الخميس 16 أغسطس 2018 بما قيمته 6 دولارات الأمر الذى انعكس على سوق الصاغة فى مصر وتراجع الأسعار.
 
ويشهد سوق الصاغة حالة من الانتعاش خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بالتزامن مع الانخفاض الحاد فى سعر الذهب، وذلك فى ظل ارتفاع وقوة الدولار عالميا الأمر الذى أثر على المعدن النفيس سلبا وأدى إلى حدوث انخفاضات متتالية له.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الذهب يتعافى من أدنى مستوى فى 19 شهرا مع تراجع الدولار

اسعار الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب

الذهب فى مصر

الذهب

أخبار الاقتصاد




لا تفوتك
رئيس "السكة الحديد" يقطع إجازته لمتابعة حجز التذاكر الإضافية لعيد الأضحى

رئيس "السكة الحديد" يقطع إجازته لمتابعة حجز التذاكر الإضافية لعيد الأضحى

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور

روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور

"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

قبل مواجهة الترجى.. تعرف على فرص صعود الأهلى لربع نهائى دورى الأبطال

قبل مواجهة الترجى.. تعرف على فرص صعود الأهلى لربع نهائى دورى الأبطال

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة