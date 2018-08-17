استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 591 جنيها للجرام



وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: عيار 18: 506 جنيهات

عيار 21: 591 جنيها

عيار 24: 675 جنيها

الجنيه الذهب: 4728 جنيها

الأوقية: 1177 دولارا

وتراجع سعر أوقية الذهب فى التعاملات الفورية أمس الخميس 16 أغسطس 2018 بما قيمته 6 دولارات الأمر الذى انعكس على سوق الصاغة فى مصر وتراجع الأسعار.

ويشهد سوق الصاغة حالة من الانتعاش خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بالتزامن مع الانخفاض الحاد فى سعر الذهب، وذلك فى ظل ارتفاع وقوة الدولار عالميا الأمر الذى أثر على المعدن النفيس سلبا وأدى إلى حدوث انخفاضات متتالية له.