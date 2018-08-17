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ارتفاع رصيد شهادات إيداع "هيرميس" وتراجع "باكين" بالبورصة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:00 ص
ارتفاع رصيد شهادات إيداع "هيرميس" وتراجع "باكين" بالبورصة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركات أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، وإيديتا للصناعات الغذائية، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وارتفع رصيد شهادات المجموعة المالية هيرميس إلى 172.862 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين إلى 3.607 مليون شهادة، واستقر رصيد شهادات إيداع شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 321.334 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 57.887 مليون شهادة، والبنك التجارى الدولى عند 725 ألف شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات بالم هيلز عند 464.216 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، "جى بى أوتو" عند 280.903 مليون شهادة، واستقر أيضًا رصيد شهادات إيداع حديد عز 129.482 مليون شهادة، وشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 166.670 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.72 مليون شهادة.

 


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