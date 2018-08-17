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خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة فيضانات ولاية كيرالا الهندية إلى 164 قتيلا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:41 ص
ارتفاع حصيلة فيضانات ولاية كيرالا الهندية إلى 164 قتيلا فيضانات
أ ش أ
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أدت الفيضانات فى ولاية كيرالا بجنوب غرب الهند إلى مصرع 164 شخصا، وفق حصيلة جديدة أعلنها رئيس الحكومة المحلية بيناراى فيجايان الجمعة، محذرا من أمطار غزيرة جديدة.

وقال مسؤول فى إدارة العلاقات العامة فى حكومة ولاية كيرالا لوكالة فرانس برس إن "رئيس الحكومة أكد وفاة 164 شخصا. لقى نحو مئة شخص مصرعهم فى الساعات الـ36 الأخيرة".

وتشهد كيرالا الشهيرة بشواطئها المزروعة بأشجار النخيل ومنتجعاتها ومزارع الشاى،  أمطارا موسمية كل سنة. لكن الأضرار التى نجمت عن الأمطار الغزيرة هذا العام هى الأسوأ منذ عقد.

 

 


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فيضانات

الهند

ولاية كيرالا




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