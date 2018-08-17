احتجاز أسقف ليج فى "دولاب الملابس" وسرقة منزله

كتب: أحمد علوى

تعرض أسقف مدينة لييج البلجيكية، جان بيير دلفيل لعملية هجوم وسرقة فى منزله، وقالت صحيفة لا درنيار اور البلجيكية، أن الأسقف البالغ من العمر 67 عاما وابن أخيه الذى كان يقيم فى نفس المنزل كانا محتجزين فى دولاب الملابس من قبل المتسللين، بعدما تم التعدى عليهم.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، لم يصب الأسقف ولا ابن أخيه فى الحادث، ولكنهم ما زالوا فى حالة صدمة، مطالبين القصاص وفقاً للقانون، وأكدوا اختفاء الشعور بالأمان لديهم.

وأضافت الصحيفة ، سرق اللصوص أحد الكؤوس بالإضافة إلى عدد من الأعمال الفنية و 20000 يورو نقدا، وقد فتحت السلطات القضائية لييج تحقيق فى الحادث، ولم يتم التعرف على المجرمين حتى الآن.