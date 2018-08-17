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الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:21 م
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إصابة 31 شخصا فى انقلاب سيارة نقل بطرق مرسى علم إدفو

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:08 م
إصابة 31 شخصا فى انقلاب سيارة نقل بطرق مرسى علم إدفو أحد المصابين
البحر الأحمر - عماد عرفة
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شهد طريق (مرسى علم - ادفو) حنوبى محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة،  وقوع حادث انقلاب سيارة نقل أسفر عن إصابة 31 شخصا كانو فى طريقهم للاحتفال بمولد القطب الصوفى ابو الحسن الشاذلي.

وتفقدت الدكتورة نجلاء شطا، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، المصابين بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وأشرفت على نقل باقى المصابين لمستشفيات الغردقة العام والقصير المركزى.

وتبين أن حالة المصايين في الحادث اللذين تم نقلهم إلى مستشفيات الغردقة العام ومرسى علم وللقصير،  تتراوح مابين كسور وكدمات وسحجات وتم اجراء الاسعافات اللازمة لهم.

تلقى الدكتور بدوى سعيد، مديرمرفق الاسعاف بالبحر الأحمر، بلاغا بإنقلاب سيارة  نقل الأقصر تقل 40 راكبا فى طريقهم لحضور احتفالات الشيخ الشاذلى عند الكيلو 50 طريق (مرسى علم / ادفو) وأسفر عن إصابة 31 شخصا ،تم نقلهم لمستشفيات الغردقة والقصير ومرسى علم لتلقى العلاج .

وكان طريق (القصير - مرسى علم)، قد شهد صباح اليوم حادث تصادم بين سيارة ميكروباص واتوبيس سياحة، أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين، قبل وقوع الحادث الآخر.

 


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