إصابة 3 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام 3 أطفال يقيمون بناحية قرية بندار الكرامنية دائرة مركز شرطة سوهاج مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر ادعاء تناول طعام فاسد "لبن" بالمنزل.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال يفيد بإصابة 3 أطفال من أسرة واحدة بحالة إعياء عقب تناولهم لبن منزلى فاسد وتم نقلهم للمستشفى العام للعاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى قادها المقدم على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج وأشرف عليها العميد عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية بوصول حسن الجبلاوى هاشم 6 سنوات، سماح محمد الجبلاوى 4 سنوات وأحمد محمد الجبلاوى - البالغ من العمر عام يقيمون بناحية بندار الكرمانية دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج العام مصابين "بحالة إعياء وقىء مستمر" ادعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال والدة الأول وجدة الثانية والثالث قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلى "لبن"، ونفت الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11171 جنح المركز لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة.