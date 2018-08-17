إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز أخميم استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة، ما نتج عنه إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم وتم وضع المصابين تحت الحراسة لحين انتهاء العلاج.

تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بلاغا من عمليات إدارة النجدة يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز أخميم ووجود مصابين وتمت السيطرة على المشاجرة بمعرفة ضباط وحدة المباحث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية وقادها الرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز أخميم بالإنابة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الحواويش البحرية دائرة المركز تبين أنها بين كل من طرف أول "حسن.إ.ح" 18 سنة عامل و"عثمان.ح.ح" 64 سنة عامل مصابان برش خرطوش بالظهر، و"أحمد.ع.ح" 40 سنة كهربائى مصابا بطلق نارى بالركبة اليمنى و"حسن.ع.ح" 36 سنة عامل و"حماد.ح.ح" 65 سنة سائق مصابان بكدمات بالجسم، وطرف ثانى "كرم.ع.أ" 48 سنة موظف بمجلس قروى الحواويش و"فوزى.ع.ع" 70 سنة بالمعاش و"أحمد.ف.ع" 29 سنة عامل و"محمد.ف.ع" 35 سنة عامل مصابين بجروح قطعية وكدمات بالجسم "و"محمد.ك.ع" 20 سنة طالب، الطرفان يقيمان بذات الناحية، بسبب خلافات سابقة على الجيرة.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الخامس من الطرف الثانى فرد روسي محلى الصنع كما تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12 مطموسة الأرقام خاصة بالرابع من الطرف الثانى "المستخدمة فى الواقعة" وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدى على بعضهما بالضرب، وأضاف الطرف الأول بقيام الرابع والخامس من الطرف الثانى بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهما ما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3591 إدارى المركز لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة، وتم القيام بحملة مكبرة على القرية لاستهداف الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والمحكوم عليهم والصادر ضدهم أحكام.