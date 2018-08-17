إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بناحية مركز سوهاج، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والعمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وأراضى الدولة.

وأوضح محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج فى بيان للمحافظة، بأن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة للتعديات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة سوهاج، بالاشتراك مع مركز شرطة سوهاج.

أسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بناحية قرية الدموكي التابعة لمجلس قروي إدفا، وبمشاركة معدات ولودرات الوحدة، وجارى أعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات .