أوقاف دمياط : بيع 100صك أضاحى وتشكيل غرفة عمليات

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية أوقاف دمياط ، عن تشكيل غرفة عمليات بمناسبةعيد الأضحي المبارك برئاسة مدير الدعوة الشيخ هاني عنتر السباعي نيابة عن مدير عام المديرية وتشكيلها كالآتي :الشيخ هاني عنتر السباعي رئيسا لغرفة العمليات بالمديرية وعضوية كلا من الشيخ محمود الافندي، الشيخ رجب يوسف، الشيخ اسماعيل سراج، الشيخ محمد الكناني، الشيخ محمد نعمان

كما تم تكليف جميع الإدارات الفرعية تشكيل غرفة عمليات بالادارة برئاسة مدير عام الادارة ، وذلك لمتابعة صلاة عيد الأضحي وجمع جلود الاضاحي خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الاوقاف.

من ناحية أخرى أعلن الشيخ هاني عنتر السباعي مدير عام الدعوه بمديرية أوقاف دمياط ، عن بيع 100صك أضحيه حتي الآن ، كما تم تكليف الأئمه بالتنبيه في خطبة الجمعه ودروس الراحه والقوافل علي صكوك الأضاحي وشرح أهميتها وفوائدها وما تقوم به الوزاره في هذا الجانب لصالح الفقراء والمساكين ، كما وجه السباعى الشكر للذين اشتروا الصكوك حتي الآن لثقتهم في وزارة الأوقاف في توصيل اللحوم لمستحقيها.