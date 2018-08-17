video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف دمياط : بيع 100صك أضاحى وتشكيل غرفة عمليات

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:29 ص
أوقاف دمياط : بيع 100صك أضاحى وتشكيل غرفة عمليات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق
أعلنت مديرية أوقاف دمياط ، عن تشكيل غرفة عمليات بمناسبةعيد الأضحي المبارك  برئاسة مدير الدعوة  الشيخ هاني عنتر السباعي نيابة عن مدير عام المديرية وتشكيلها كالآتي :الشيخ هاني عنتر السباعي رئيسا لغرفة العمليات بالمديرية وعضوية كلا من الشيخ محمود الافندي، الشيخ رجب يوسف، الشيخ اسماعيل سراج، الشيخ محمد الكناني، الشيخ محمد نعمان 
 
كما تم تكليف  جميع الإدارات الفرعية تشكيل غرفة عمليات بالادارة برئاسة  مدير عام الادارة ، وذلك لمتابعة صلاة عيد الأضحي وجمع جلود الاضاحي خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الاوقاف.
 
من ناحية أخرى أعلن  الشيخ هاني عنتر السباعي مدير عام الدعوه بمديرية أوقاف دمياط ، عن بيع 100صك أضحيه حتي الآن ، كما تم تكليف  الأئمه بالتنبيه في خطبة الجمعه ودروس الراحه والقوافل علي صكوك الأضاحي وشرح أهميتها وفوائدها وما تقوم به الوزاره في هذا الجانب لصالح الفقراء والمساكين ، كما وجه السباعى الشكر  للذين اشتروا الصكوك حتي الآن لثقتهم في وزارة الأوقاف في توصيل اللحوم لمستحقيها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على خطة مديرية أوقاف دمياط استعدادًا لعيد الأضحى × 10 معلومات

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

عيد الاضحى

اقاف دمياط




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة