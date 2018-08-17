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الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:58 ص
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أمن المنوفية يرفع درجة الاستعداد لتأمين احتفالات عيد الأضحى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:00 ص
أمن المنوفية يرفع درجة الاستعداد لتأمين احتفالات عيد الأضحى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية محمد فتحي
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أكد اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى ليوم وفقة عرفات وحتى الانتهاء من الاحتفال بعيد الاضحى المبارك .
 
وأضاف مدير الأمن فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم الدفع بـمجموعات قتالية بجميع مراكز المحافظة ، بالإضافة إلى الدفع بـ 4 تشيكلات من الأمن المركزى بكل مركز من مراكز المحافظة، بالاضافة إلى تأمين جميع ساحات العيد والبالغ عددهم 381 ساحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة بقوات نظام ومباحث.
 
وأوضح " أبو زامل " أنه سيتم تشيكل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى بكل مركز لرصد أى مشاكل تكون غرضها  تعكير صفوة الاهالي بأحتفال الاهالي بعيد الاضحى المبارك .
 
وأشار إلى أنه سوف يتم تعزيز الخدمات على جميع المنشآت العامة وخاصة أمام ساحة صلاة،  وجميع المرافق الهامة بالمحافظة، بالإضافة إلى الخدمات السرية لرجال المباحث لرصد أى تجمعات وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسيه بالمديرية بها، بالإضافة إلى تكثيف الخدمات فى جميع الأكمنة الحدودية.
 
وأكد مدير الأمن أنه سوف بتم تأمين جميع الحدائق والمنزهات بجميع مراكز المحافظة ،بالاضافة الى نشر قوات  المسطحات برئاسة الرائد هانى الوجيز رئيي مباحث شرطة المسطحات بمديربة أمن المنوفية ، لمعاينة المراكب ،والمعدات النيلة والتأكد من صلاحيات المراكب،والتأكد على عدم ركوب أفراد زيادة على حمولة المركب وذلك تجنبا   لعدم حدوث أى تجاوزات تفسد فرحة المواطنين بالعيد بالاضافة الى أنتشار سيارات كشف المفرقعات بجميع أنحاء المحافظة وخاصة أمام ساحة العيد ودور العبادات بالمحافظة .
 
وأضاف أنه سيتم تنظيم حملات تموينية يوميا بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك لضبط الأسعار بالإضافة إلى توفير سيارات المجمعات بالقرى الاكثر إحتياج من اليوم وحتى الانتهاء من الاحتفال بعيد الاضحى المبارك .
 
وطالب مديرأمن المنوفية جميع أهالي الشعب المنوفي بالخروج والاحتفال في جميع الحدائق والمنتزهات، مؤكد أن حمايتهم مسؤلية رجال الشرطة.

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