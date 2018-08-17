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الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:01 م
خالد صلاح
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أمريكا تفرض عقوبات على ضباط بورميين فى قضية "التطهير العرقى" للروهينجا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:39 م
أمريكا تفرض عقوبات على ضباط بورميين فى قضية "التطهير العرقى" للروهينجا لاجئو الروهينجا
أ ف ب
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فرضت حكومة الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات على 4 ضباط ووحدتين عسكريتين من بورما لاتهامهم بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" و"التطهير العرقى" بحق أقلية الروهينجا.

وأكد مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر معلنا عن العقوبات، أن "قوات الأمن البورمية شنت حملات عنيفة ضد مجتمعات اتنية في وضع الأقلية فى بورما بما فى ذلك التطهير العرقى والمذابح والاعتداءات الجنسية والقتل خارج القانون وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".

 

 

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