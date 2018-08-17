أمريكا تفرض عقوبات على ضباط بورميين فى قضية "التطهير العرقى" للروهينجا

أ ف ب

فرضت حكومة الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات على 4 ضباط ووحدتين عسكريتين من بورما لاتهامهم بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" و"التطهير العرقى" بحق أقلية الروهينجا.

وأكد مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر معلنا عن العقوبات، أن "قوات الأمن البورمية شنت حملات عنيفة ضد مجتمعات اتنية في وضع الأقلية فى بورما بما فى ذلك التطهير العرقى والمذابح والاعتداءات الجنسية والقتل خارج القانون وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".