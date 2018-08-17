video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تدرس تخفيف قوانين الهجرة لسد نقص فى العمالة الماهرة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:47 م
ألمانيا تدرس تخفيف قوانين الهجرة لسد نقص فى العمالة الماهرة مهاجرين - أرشيفية
برلين (رويترز)
إضافة تعليق

كشف تقرير أطلعت عليه رويترز أن الحكومة الألمانية ستتخذ قرارا قريبا بشأن اقتراح يسهل على العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبى الانتقال إلى ألمانيا للعمل حيث تسعى ألمانيا لسد نقص حاد فى الأيدى العاملة.

وقد تكون لمثل هذه الخطط حساسية فى بلد يسوده اتجاه مناهض للهجرة ساهم فى حشد الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا المنتمى لليمين المتطرف وفجر نزاعا بشأن سياسة الهجرة كاد أن يطيح بحكومة المستشارة أنجيلا ميركل فى يوليو.

ويهدف الاقتراح الجديد بشكل أساسى لتخفيف سياسة الهجرة للمتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبى نظرا لأن مواطنى دول الاتحاد يتمتعون بحرية الحركة للعمل داخل التكتل.

وأصبح نقص العمالة الماهرة وقلة عدد الشباب المستعدين للالتزام بتدريب وظيفى يصل إلى 3 أعوام ونصف العام من أهم مصادر قلق المديرين فى أكبر اقتصاد أوروبى.

وتعلق ألمانيا آمالا على أكثر من مليون لاجئ وصلوا إليها فى عام 2015 لسد الفجوات فى القوة العاملة لكن نقص العمالة الماهرة التى تتحدث الألمانية وفشل معظم اللاجئين فى إثبات كفاءتهم أبطأ العملية.

وقال مكتب العمل الاتحادى فى الشهر الجارى إن 1.2 مليون وظيفة ما زالت شاغرة فى ألمانيا.

وذكر التقرير الذى أطلعت عليه رويترز أن وزارات الداخلية والعمل والاقتصاد الألمانية اتفقت على توظيف المزيد من العمالة الأجنبية الماهرة فى البلاد.

وقال مصدران بالحكومة إن هذه الوزارات أرسلت التقرير إلى بقية الحكومة التى ستتخذ قرارا بشأنه قريبا وأضافا أن هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليه.

ويقترح التقرير أن تتخلى الحكومة عن إلزام الشركات بتفضيل المواطنين الألمان لشغل الوظائف الشاغرة قبل البحث عن مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبى.

ويقترح إتاحة فرصة للخريجين والعمال الحاصلين على تدريب مهنى للقدوم إلى ألمانيا بحثا عن فرصة عمل فى إطار فترة زمنية محددة إذا انطبقت عليهم شروط الكفاءة واللغة.

وأضاف التقرير أنهم لن يكونوا مستفيدين من مزايا التأمين الاجتماعى خلال هذه الفترة لكن سيسمح لهم بالعمل فى وظائف أقل من مؤهلاتهم لكسب المال.

وقال التقرير إن إجراءات تحديد الكفاءة فى ألمانيا ستكون أسرع وأسهل مضيفا أن الحكومة تخطط لحملة ترويجية فى البلدان المختارة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ألمانيا تبرم اتفاقا مع اليونان بشأن استعادة اللاجئين

صور.. إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب حافلة شمال ألمانيا

المانيا

اخبار المانيا

قوانين الهجره

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة