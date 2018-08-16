video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 03:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

29 أغسطس.. الإفصاح لشركة أوراسكوم كونستراكشون عن القوائم المالية

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:00 ص
29 أغسطس.. الإفصاح لشركة أوراسكوم كونستراكشون عن القوائم المالية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، أنه تقرر الإفصاح عن القوائم المالية للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو الماضى يوم 29 أغسطس الجارى، كما تقرر الإفصاح عن القوئام المالية للشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر المقبل يوم 20 نوفمبر القادم.

وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، أرباحاً بلغت 85.1 مليون دولار خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 53 مليون دولار فى 2016.

وزادت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 3.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 4 مليارات دولار فى 2016.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة خلال 2017 إلى 9.5 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 31.5 مليون دولار فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 116.7 مليون جنيه، موزعاً على 116.7 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة القيد بالبورصة توافق على شطب شركتى القاهرة للاستثمارات والقومية للأسمنت

استقرار المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات عند مستوى 15357 نقطة

اخبار الاقتصاد

أوراسكوم كونستراكشون

اخبار البورصة المصرية

البورصة




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة