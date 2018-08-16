29 أغسطس.. الإفصاح لشركة أوراسكوم كونستراكشون عن القوائم المالية

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، أنه تقرر الإفصاح عن القوائم المالية للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو الماضى يوم 29 أغسطس الجارى، كما تقرر الإفصاح عن القوئام المالية للشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر المقبل يوم 20 نوفمبر القادم.

وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، أرباحاً بلغت 85.1 مليون دولار خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 53 مليون دولار فى 2016.

وزادت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 3.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 4 مليارات دولار فى 2016.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة خلال 2017 إلى 9.5 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 31.5 مليون دولار فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 116.7 مليون جنيه، موزعاً على 116.7 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.