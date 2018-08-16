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26 أغسطس.. بدء امتحانات الدبلومات المهنية والخاصة بتربية سوهاج

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:03 م
26 أغسطس.. بدء امتحانات الدبلومات المهنية والخاصة بتربية سوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تبدأ يوم الأحد 26 أغسطس الجارى امتحانات الدبلومتين المهنية والخاصة بكلية التربية بجامعة سوهاج، حيث سيؤدى الامتحانات بهما أكثر من 1360 طالب وطالبة، بإجمالى 782 بالدبلومة المهنية، و 580 بالدبلومة الخاصة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.
 
وأوضح أن عدد طلاب شعبة الإدارة المدرسية 270 طالب وطالبة، وعددهم بشعبة الإرشاد النفسى 135، وشعبة تطوير المناهج بلغ عدد طلابها 105، وعددهم بشعبة تخطيط واقتصاديات 16 طالب وطالبة، 35 طالب وطالبة بشعبة رياض الأطفال، وعدد الطلاب بشعبة التربية الخاصة 174 طالب وطالبة، 24 طالب وطالبة بشعبة تكنولوجيا التعليم و 23 طالب وطالبة بشعبة تعليم الموهوبين.
 
وأضاف الدكتور خالد عبداللطيف عمران المشرف على الكلية فى تصريحات صحفية، أن عدد اللجان 42 لجنة جميعهم بمقر الكلية بجامعة سوهاج الجديدة، وجارى ضبط إجراءات الاستعداد للامتحانات التى ستستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.
 

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