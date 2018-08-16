15 ألف كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا فى الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، طرح 15 ألف كرتونة مواد غذائية بسعر 40 جنيهًا للكرتونة الواحدة، والتى تحتوى على " كيلو أرز - كيلو مكرونة – كيلو فول – كيلو سكر – عبوة زيت – عبوة شاى – عبوة صلصة – 2 عبوة سردين"، للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها المحافظة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناه على كاهل المواطن البسيط محدودى الدخل.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية، بتحرى الدقة فى بحث الحالة الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً بنطاق كل مركز ومدينة وحى وقرية، لضمان وصول تلك الكراتين لمستحقيها للتصدى لجشع التجار وغلاء الأسعار التى يفرضها التجار على المواطنين بسبب الإقبال الكبير على شراء المواد الغذائية خلال عيد الأضحى المبارك.

كما أكد المحافظ على ضرورة تواجد رؤساء الوحدات المحلية، للإشراف على عملية شراء كراتين المواد الغذائية المدعمة بنصف الثمن لضمان وصول الدعم لمستحقيه.