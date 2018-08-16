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13 كلية بجامعة بورسعيد تستقبل طلاب المرحلتين الأولى والثانية

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:41 ص
13 كلية بجامعة بورسعيد تستقبل طلاب المرحلتين الأولى والثانية الدكتور ندا الحسينى ندا نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب
بورسعيد محمد فرج
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أكد الدكتور ندا الحسينى ندا نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" بأن كليات الجامعة بدأت استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية وتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرشحين لـ13 كلية.
 
 
وقال ندا، إن الكليات أعلنت عن شروط القيد حيث استعدت الإدارة الطبية بتوقيع الكشف الطبى على الطلاب المرشحين بمقرين الأول بكلية الهندسة والثانى بالتربية النوعية فضلا عن بدء الطلاب المرشحين لكلية التجارة "انتظام" بسحب ملف التقديم بشعبة اللغة الإنجليزية.
 
 
وفى سياق متصل أكد نائب رئيس الجامعة، أن المدينة الجامعية بدأت فى تلقى طلبات الطلاب القدمى للبنين والبنات تمهيدا للإقامة بها للعام الجامعى 2018 / 2019 بينما قامت الطلاب الجدد المرشحين لكليات الجامعة سحب استمارات الإقامة بالمدن الجامعية.
 
 
وتابع أن المدن الجامعية بمدينة بورفؤاد تقوم بصيانة متكاملة وشاملة لجميع مرافق المبانى من خلال الصيانة السنوية تمهيدا لتسكين الطالبات والطلاب فور بدء العام الدراسى الجديد 22 سيتمبر المقبل.
 
 
ومن جهة أخرى أكد ندا أن كليات الجامعة تقوم بالاستعداد لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة والمتنوعة فى إطار خطط الأنشطة التى تعدها الكليات للحفاظ على المنظومة التعليمية وتهيئة الاستقرار النفسى للطلاب.
 

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